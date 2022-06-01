Предприниматели Тюменской области могут увеличить рекламный бюджет во ВКонтакте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприниматели Тюменской области могут вдвое увеличить рекламный бюджет во ВКонтакте. Такая возможность у малого бизнеса появилась по программе Минэкономразвития и VK. Об этом сообщили в центре "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области 30 июня.

"Кроме того, предприниматели научатся более эффективно использовать цифровые инструменты для запуска и развития бизнеса в интернете", - уточняется в сообщении.

В Минэкономразвития РФ отметили, что чутко реагируют на запросы предпринимателей, а продвижению в российских социальных сетях способствует прирост пользователей. Только за первый квартал 2022 г. аудитория ВКонтакте составила 73,4 млн пользователей рунета. Малый и средний бизнес ищет свою аудиторию и клиентов на этой площадке.

Для рекламной кампании доступны бонусы в размере трех и пяти тысяч рублей. В программе могут участвовать новички, которые еще не запускали рекламу в социальной сети или не использовали рекламный кабинет ВКонтакте шесть и более месяцев.

Программа поддержки бизнеса реализуется в 84 регионах России, в том числе и в Тюменской области. Подробнее об условиях участия в программе предприниматели могут узнать в центре "Мой бизнес" Тюменской области.

Заявку также можно подать здесь.

Подробная информация по телефону: +7-932-482-75-67.