Российский культуролог считает перспективной идею выбирать молодежную столицу России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежегодная новая молодежная столица может концентрировано обобщить лучший молодежный опыт и предложить новые проекты. Такое мнение высказал культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Он считает, что в каждом регионе страны молодежь имеет только ей "свойственное лицо". Ее отличает разная динамичность и мобильность перехода от детства и юности к социальной ответственности.

Голышев привел мнение исследователей "цифровой молодежи", которые отмечают, что информационные, развлекательные, коммуникационные, образовательные и инструментальные потребности российской молодежи не представлены в чистом виде. Они все детерминированы потребностями в социализации и самоактуализации.

"Поэтому молодежь должна четко понимать главную задачу государства, национальную идею, которая должна быть неразрывно связана с традиционными российскими ценностями, патриотизмом в первую очередь", - подчеркнул эксперт.

Александр Голышев добавил, что молодежь, воспитанная на подвигах Александра Невского, Александра Матросова, героев-десантников 6-й роты, сегодня героически освобождает от национал-фашистов Украину.

По словам культуролога, русское слово "подвиг" не имеет эквивалента ни в одном западном языке. Молодежь всегда откликается на серьезные вызовы времени. Это - возможность найти свою дорогу в жизни, проверить себя на прочность, послужить Отечеству.

Он резюмировал, что государство должно выступать наставником для молодежи, пока она находится в стадии становления. И его направляющая роль поможет сформировать устойчивую и непротиворечивую совокупность ценностных ориентаций: "Молодежной столицей может стать только тот город, где представителям этой возрастной группы присущи такие личностные качества, как цельность, надежность, верность определенным принципам, способность к волевым усилиям во имя этих идеалов, активность жизненной позиции и упорство в достижении цели".

Напомним, Тюмень готова претендовать на звание "Молодежная столица России".