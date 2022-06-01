Школе в Тюменской области хотят присвоить имя Героя России, полковника Рустама Сайфуллина

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Карагайской школе Вагайского района планируют присвоить имя Героя России, полковника Рустама Сайфуллина, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

К 1 сентября здесь хотят установить "Парту героя", а в парке "Боевого братства" создадут аллею героя.

Первый заместитель главы администрации Вагайского района Александр Сафрыгин от имени всех земляков пожелал герою быстрого восстановления. "Думаю, что в ближайшее время он посетит наш район, эта встреча будет теплой и дружеской", - сказал он.

Высшую государственную награду - звезду Героя России - уроженцу села Вагай Тюменской области вручил министр обороны России Сергей Шойгу 29 июня в Центральном военном клиническом госпитале в Москве. Рустам Сайфуллин проходит там лечение, он получил ранение в ходе специальной военной операции.

Видео: ТК "Тобольское время".

Рустам Сайфуллин – выпускник ТВВИКУ 2005 года. Он - отличник боевой военно-политической подготовки, окончил училище с золотой медалью, проходил службу на различных должностях – от командира взвода до командира инженерно-саперного полка. В ходе спецоперации в условиях непосредственного соприкосновения с противником Сайфуллин смог организовать выполнение инженерных задач таким образом, чтобы максимально сберечь своих людей и с достоинством достичь намеченной цели. Защищая мирное население ЛНР и ДНР, командир инженерно-саперного полка лично руководил развертыванием и наведением переправ через реки, обеспечивая продвижение российских войск. При восстановлении разрушенного участка одной из переправ попал под минометный обстрел противника и получил осколочные ранения. Но после лечения в госпитале Рустам Сайфуллин вернулся в зону проведения спецоперации к своему личному составу и успешно продолжал выполнять свои задачи, пока не получил второе ранение.