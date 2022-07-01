Новый туристический сезон открывают на экотропах СИБУРа в Тобольске
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Новый туристический сезон на экотропах СИБУРа в Тобольске откроется 2 июля. Первыми в этом сезоне в познавательной экскурсии примут участие представители СМИ.
Специалисты Тобольской УрО РАН совместно с представителями "ЗапСибНефтехима" расскажут об обитателях трех "Экотроп СИБУРа" — ключевых биоиндикаторах гармоничного соседства крупного нефтегазохимического предприятия, животных и растений.
Гости станут участниками интерактивов и мастер-классов, узнают, чем дышит лес, научатся ориентироваться на местности, оценивать состояние древесной растительности, качество воздуха, ягод, грибов без применения специализированных средств и приборов.
Проект "Экотропы СИБУРа" включает три маршрута —"Лес и здоровье", "Жемчужины тобольской флоры", "Образ сибирской тайги" общей протяженностью четыре километра с 20 остановочными тематическими станциями. Маршруты охватывают площадь 150 га.