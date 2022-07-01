На 1 тыс. 595 мест станет больше парковочное пространство в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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На 1 тыс. 595 мест увеличится единое парковочное пространство Тюмени в 2022 году. Об этом на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник.

"Платные машино-места появятся в границах следующих улиц: Республики – Советской – Орджоникидзе – Осипенко, на участке улиц Ямской – Луначарского, а также по улице Республики на участке от улицы Мельникайте до площади 400-летия Тюмени, – пояснил директор. – Они разместятся на 127 парковках. Дополнительно будет установлено 34 терминала".

Горожанам рекомендуют для оплаты использовать мобильное приложение. К нему можно привязать банковскую карту. При отсутствии денежных средств на ней клиент может сделать отложенный платеж. В случае, если автовладелец не смог внести предоплату, то благодаря электронной платформе он сможет ее провести в этот же день до 23 часов 59 минут, не заработав штраф.

После второго этапа создания единого парковочного пространства в Тюмени появится 202 платные парковки, которые смогут вместить 3 тыс. 257 автомобилей.