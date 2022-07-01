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В тюменском вузе увеличили число бюджетных мест по аграрным профессиям

Общество, 12:43 01 июля 2022

группа "ГАУ Северного Зауралья" | Фото: группа "ГАУ Северного Зауралья"

Количество бюджетных мест увеличено в магистратуре ГАУ Северного Зауралья по направлению "Агроинженерия". Речь идет о двух программах — "Цифровизация технических систем в агроинженерии" и "Энергообеспечение сельского хозяйства".

"В этом году в магистратуре инженерно-технологического института по направлению "Агроинженерия" было предусмотрено 30 бюджетных мест. По этим двум программам мы увеличиваем набор на десять бюджетных мест", — сообщили в пресс-службе ГАУ Северного Зауралья.

Изменения связаны с приказом минобрнауки России — в университеты было распределено дополнительно 30 тыс. бюджетных мест по программам магистратуры, чтобы обеспечить российскую экономику высококвалифицированными кадрами.

"Наш агропромышленный комплекс остро нуждается в специалистах с навыками моделирования технологических процессов и цифровых технологий в агроинженерии, знающих основы робототехники и механотроники, разбирающихся в применении ресурсосберегающих технологий и приемах точного земледелия", — прокомментировал исполняющий обязанности директора инженерно-технологического института ГАУ Северного Зауралья Леонид Андреев.

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# ГАУ Северного Зауралья , магистратура , приемная кампания

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