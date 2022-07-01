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В Тюмени выявили 140 тонн мяса коров и субпродуктов неизвестного происхождения

Общество, 11:51 01 июля 2022

tyumedia.ru | Фото: tyumedia.ru

140 т мяса коров и субпродуктов неизвестного происхождения без ветеринарных документов выявили через ФГИС "Меркурий" в Тюмени. Нарушение допустили два предпринимателя, которые указывали в системе меньшее количество продукции, чем отправляли в продажу.

Мясо сомнительного происхождения они поставляли восемь регионов России, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Предприниматель Никогосян С. Ю. выпустил в оборот 123,3 тонны мяса коров и говяжьих субпродуктов. При этом, по данным ФГИС "Меркурий" на предприятие поступило 8,6 тонны мясной продукции по несуществующим бумажным ветеринарным сопроводительным документам", - уточнили у ведомстве.

По такому же принципу действовал и второй тюменский предприниматель - Терентьев К. Д. Он продал 21,2 т. мяса, в то время как, согласно данным системы, на предприятие официально поступило всего лишь 322 кг.

В итоге, оба предприятия переведены в статус фантомных. Их также исключили из реестра хозяйствующих субъектов, аннулирована и регистрация в системе "ВетИС.Паспорт". В региональном управлении Россельхознадзора подчеркнули, что информация о выявленных нарушениях направлена в правоохранительные органы Тюменской области.

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# продовольственная безопасность , управление Россельхознадзора

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