Несколько парков и скверов благоустроят в Тобольске до 2030 года

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Несколько парков и скверов благоустроят в Тобольске в рамках программы развития городской среды до 2030 года.

Так, в 7 микрорайоне обустроят сквер Выпускников. Новая зона отдыха с сетью пешеходных дорожек откроется уже в 2023 году. Здесь для горожан будут доступны велотрек и прокат велосипедов, а также трапы для скейта.

Порадует тоболяков и бульвар Д.И. Менделеева, который откроют в 9 микрорайоне на перекрестке ул. Менделеева и Комсомольского проспекта. Концепция предполагает три зоны: площадь с пешеходным фонтаном, имитирующим формулу химических соединений молекул, инсталляционную и прогулочную зоны. Здесь планируется выполнить озеленение и установить малые архитектурные формы.

Обретет новую жизнь Александровский сад, расположенный в подгорной части города. Как рассказал член совета Российского союза химиков Дмитрий Конов, авторы проекта подали заявку на участие в конкурсе Минстроя РФ, итоги его станут известны в сентябре 2022 года. Предполагается, что в Аптекарском саду обстроят фонтан, пешеходные дорожки, детские площадки, зоны отдыха и парковки.

Одним из масштабных проектов станет Менделеев-парк, который объединит в себе территорию бывшего Ландшафтного парка и лесного массива. Это будет экопространство с зонированием для спокойного отдыха горожан и гостей Тобольска. Площадка отлично подойдет для экстремальных видов спорта.

Помимо городских парков и скверов планируется благоустроить более 20 площадок в микрорайонах города. Их местоположение и наполнение определят сами жители в ходе рейтингового голосования.

"Благоустройство и создание среды в общественных местах, парках, скверах, придомовых территориях сегодня – это одна из важнейших потребностей жителей Тобольска. То, что мы видим для себя горизонтом 30-го года, это продолжение создания общественных пространств. Речь идет об Иртыш-парке, строительстве многофункционального культурного центра, продолжении работы с социальной инфраструктурой. И самое большое, самое сложное это, конечно, реставрация культурного наследия", - рассказал Дмитрий Конов.

Напомним, новую программу развития городской среды до 2030 года "Тобольск настоящий" презентовали 25 июня. Она объединяет планы по строительству, реконструкции и восстановлению более 50 городских объектов. Инициаторами программы выступили правительство Тюменской области, администрация Тобольска и компания СИБУР. В формате общественных обсуждений к ее разработке присоединились более 11 тыс. человек.

Любовь Голышева