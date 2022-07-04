Среди слушателей Dipol FM разыграют окно

| Фото: Dipol FM | Фото: Dipol FM

Получить в подарок пластиковое окно могут слушатели радиостанции Dipol FM. Для участия в розыгрыше надо разместить наклейку проекта "Дачный десант" на видном месте автомобиля или дачи, сделать фото и выложить в соцсети с хэштегами #ДачныйДесантДипольФМ и #ГКМеридиан.

Фирменную наклейку можно получить по нескольким адресам: ул. Советская, 51/1, 7 этаж (застройщик "Меридиан"), ул. Пермякова, 1а, 2 этаж, офис 214 ("Эксперт Пласт"), ул. Чаплина, 113 ("Открытый огонь"), ул. Геологоразведчиков, 28а (Dipol FM).

Публиковать можно сколько угодно фотографий, каждой присвоят порядковый номер. Чем больше оригинальных постов с хештэгами, тем выше шансы победить. На период розыгрыша, с 1 по 29 июля, аккаунт должен быть открытым. Остальные подробности участия – в официальном сообществе Dipol FM в социальной сети ВКонтакте.

Итоги конкурса подведут 30 июля в утреннем шоу "Контора" на 105.6 FM. Победителя определит генератор случайных чисел.

Это уже четвертый этап розыгрыша в рамках проекта "Дачный десант". С начала дачного сезона среди радиослушателей разыграли тандыр, газонокосилку, кухню мечты и бассейн. Также утреннее шоу "Контора на Dipol fm" постоянно разыгрывает призы для дачи и отдыха в рубрике #ЭтоПочём.