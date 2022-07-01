Тюменские психологи рассказали подросткам из Ирбита о разнообразии профессий с помощью игры в "Мафию"

| Фото: Центр занятости населения Тюменской области | Фото: Центр занятости населения Тюменской области

Психологи тюменского областного центра занятости сыграли в профориентационную "Мафию" с учениками Зайковской школы № 1 Ирбитского района Свердловской области.

"Ребята знают ограниченное количество специальностей. В основном те, с которыми сталкиваются. Знают врачей, учителей да юристов. А ведь сегодня существует множество других специальностей, связанных с технологиями. Если они не будут знать, то будут ограничены в выборе", - поделился один из сопровождающих учителей.

Подростки прошли тестирование, нацеленное на определение сильных черт характера, склонностей и задатков. Сыграли в "Мафию", адаптированную для школьников. Вместо мафии в игре руководитель фирмы, вместо жителей – работники компании. Ребята "проживали" рабочую неделю, принимали решения, от которых зависела их карьера. К пятнице часть сотрудников покинула фирму, другая – получила повышение, сообщает Центр занятости населения Тюменской области.

Затем подростки отправились на экскурсию по оборудованным под разные сферы деятельности кабинетам-модулям, где, например, примерили ролди военного и медика.

Записаться на экскурсию можно по телефону: 27-31-18, добавочный 519.