Более миллиона квадратных метров жилья введено в Тюмени в 2021 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в Тюмени в 2021 году. Об этом глава города Руслан Кухарук рассказал в ходе отчета о работе администрации на заседании Тюменской городской думы 1 июля.

Кроме того, на 80% вырос объем ввода индивидуальных жилых домов. Руслан Кухарук напомнил также, что Тюмень стала одним из первых городов Российской Федерации, применяющих механизм комплексного развития территорий.

"В прошлом году в школы города пошли 126 тысяч учеников, - добавил глава города. - И это ставит перед нами задачу обеспечить комфортные условия для образования, для этого были открыты две новые школы на 1 тысячу 200 учащихся каждая. Одновременно велось строительство еще пяти школ, одна из которых открыта в 2022 году, еще четыре в ближайшее время появятся в новых районах Тюмени".

Также 2021 году было построено рекордное количество детсадов. Восемь новых корпусов приняли 4 тыс. дошколят.

Николай Ступников