Контрольный матч между ФК "Тюмень" и "Челябинск" пройдет 2 июля

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Первую контрольную игру межсезонья проведет ФК "Тюмень" в Челябинске с местной командой 2 июля, начало в 14 часов.

Отметим, ФК "Челябинск" стала серебряным призером четвертой группы второго дивизиона ФНЛ-2.

Известно, что летом "Челябинск" поменял главного тренера. Ушедшего в московский "Велес" Михаила Сальникова сменил Виктор Булатов, последним местом работы которого был армянский клуб "Ноа". Лучший футболист ФК "Челябинск" прошлого сезона по системе "гол + пас" Никита Касаткин (8+11) подписал контракт с ФК "Тюмень".

Матч 2 июля пройдет без доступа болельщиков, текстовую онлайн-трансляцию планирует провести пресс-служба ФК "Тюмень" в телеграм-канале.