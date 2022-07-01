  • 1 июля 20221.07.2022пятница
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Контрольный матч между ФК "Тюмень" и "Челябинск" пройдет 2 июля

Спорт, 18:27 01 июля 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Первую контрольную игру межсезонья проведет ФК "Тюмень" в Челябинске с местной командой 2 июля, начало в 14 часов.

Отметим, ФК "Челябинск" стала серебряным призером четвертой группы второго дивизиона ФНЛ-2.

Известно, что летом "Челябинск" поменял главного тренера. Ушедшего в московский "Велес" Михаила Сальникова сменил Виктор Булатов, последним местом работы которого был армянский клуб "Ноа". Лучший футболист ФК "Челябинск" прошлого сезона по системе "гол + пас" Никита Касаткин (8+11) подписал контракт с ФК "Тюмень".

Матч 2 июля пройдет без доступа болельщиков, текстовую онлайн-трансляцию планирует провести пресс-служба ФК "Тюмень" в телеграм-канале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# матч , МФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 01.07.2022Контрольный матч между ФК "Тюмень" и "Челябинск" пройдет 2 июля
17:43 01.07.2022В Абатском районе пройдут соревнования по русской рыбалке
14:12 01.07.2022Самого внимательного и сообразительного из 100 ориентировщиков назовут в Тюмени
11:18 01.07.2022Один из лидеров ФК "Тюмени" перешел в "Новосибирск"