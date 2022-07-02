Тюменский фотоклуб объединил профессионалов и новичков

| Фото: dfphotoservices.com | Фото: dfphotoservices.com

Профессионалов и новичков объединил фотоклуб, созданный в Тюмени. На занятиях они готовы делиться знаниями и совершенствовать мастерство. Создать клуб решила Виктория Малова, которая занялась фотографией после работы в нефтесервисной компании.

"Мне захотелось объединить инициативных фотографов для совместных практик: чтобы люди обменивались идеями, помогали друг другу советами и не боялись просить помощи - как известно, матерые фотографы очень редко ставят перед собой цель помочь менее опытным. Так что будем помогать мы", — пояснила организатор.

Вступить в клуб могут фотографы с опытом от полугода. Каждый участник должен будет провести для других урок - выбрать тему, локацию, найти модель. Более опытные фотографы организуют мастер-классы по своей специализации. Такие собрания клуба проходят два раза в неделю.