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Ретрооборудование, научные монографии собраны в музее санэпидслужбы Тюменской области

Общество, 09:48 02 июля 2022

72.rospotrebnadzor.ru | Фото: 72.rospotrebnadzor.ru

Ретрооборудование, научные монографии и альбомы лучших сотрудников собраны в музее становления санэпидслужбы Тюменской области. Музей, приуроченный к 100-летию российской санитарной-эпидемиологической службы, открыт Тюмени, об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

"Очень хорошо, что есть такой музей. Ведь недаром говорят, что память – это самое основное. Если нет прошлого, то не будет и будущего", - подчеркнула на открытии музея ветеран службы Ирина Павловна Фещенко.

Экспонаты расскажут об истории становления областной санэпидслужбы, о значимых событиях и сотрудниках, внесших весомый вклад в развитие профилактической медицины на разных этапах ее развития. Интересно взглянуть и на ретрооборудование, которое использовалось много лет назад, уточнили в ведомстве.

Располагается музей по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, 45а, 2 этаж.

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# музей , Управление Роспотребнадзора

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