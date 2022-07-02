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Более 200 сотрудникам вручили награды в честь 86-летия Госавтоинспекции Тюменской области

Общество, 14:49 02 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 200 сотрудникам вручили награды в честь 86-летия Госавтоинспекции Тюменской области, которое отмечается 3 июля. Сегодня в этой службе трудятся около одной тыс. 300 сотрудников, которые обеспечивают безопасность на дорогах региона, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

"Самым большим подразделением является полк дорожно-патрульной службы. Главная его задача - обеспечение беспрепятственного движения транспорта и сохранение жизни всех участников дорожного движения", - уточняется в сообщении.

В региональной ГИБДД отмечают, что в этом году удалось добиться небольшого снижения по трем ключевым показателям. За шесть месяцев 2022 г. произошло одна тыс. 047 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 54 человека, одна тыс. 425 ранены.

В связи с днем образования Госавтоинспекции более 200 сотрудникам вручены ведомственные медали, почетные грамоты и другие награды.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , сотрудники

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