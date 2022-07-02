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Новые и реконструированные объекты туриндустрии освободят от НДС на пять лет

Экономика, 14:15 02 июля 2022

t.me/government_rus | Фото: t.me/government_rus

Новые и реконструированные объекты туриндустрии освободят от НДС на пять лет. Правила ведения реестра объектов туриндустрии для применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость утверждены правительствмо России 2 июля.

"Реестр сформируют в электронном виде. Отвечать за его ведение будет Ростуризм. В список попадут гостиницы и другие объекты размещения, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции", - уточняется в Тelegram-канале правительства России.

Решение о введении нулевой ставки НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты, было принято правительством в марте. Эта мера направлена на стимулирование обновления и развития туристической инфраструктуры.

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# налоги , поддержка , Правительство РФ , туризм

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