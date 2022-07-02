Эксклюзивный показ оперы "Жизнь на царя" проходит в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксклюзивный показ оперы "Жизнь на царя" на музыку Михаила Глинки проходит в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

В концерте заняты артисты Новосибирского академического театра оперы, хоровая капелла и музыканты Тюменского филармонического оркестра.

"Тобольск на один день превратился в город XVII века. У Тюменской области есть большой потенциал стать центром оперного искусства. Для этого есть и оркестр, и капелла. Фестиваль даст старт новому формату, а опера "Жизнь за царя" - своеобразный урок истории, который многие знают, но с использованием мультимедиа мы покажем еще некоторые детали через живопись русских художников. Этот концерт имеет формат оперы-лекции", - рассказал постановщик, главный режиссер Новосибирского театра оперы Вячеслав Стародубцев.

Отметим, что фестиваль собрал более 10 тысяч зрителей. В эти минуты в Тобольске артисты Тюменской филармонии и Новосибирского театра оперы и балета исполняют оперу Михаила Глинки "Жизнь за царя".

"Неслучайно была выбрана эта опера, потому что основная идея фестиваля - роль исторических личностей в истории государства и региона. Эта ключевая мысль имеет большое значение сейчас, когда русскую культуру пытаются отторгать", - приводит слова директора регионального департамента культуры Елены Майер информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, 2 июля финальный день фестивальной программы 2022 года.