Более 400 человек воспользовались услугами "Лавки добра" в Тюмени с начала года

| Фото: группа "Творить добро - просто" ВКонтакте | Фото: группа "Творить добро - просто" ВКонтакте

Более 400 человек воспользовалось услугами "Лавки добра" в Тюмени за шесть месяцев 2022 года, сообщает региональный центр "Семья".

Социальная служба "Лавка Добра" работает с 2008 года. Пункт приема и выдачи вещей организован по адресу ул. Амурская, 150. Здесь нуждающимся безвозмездно выдают одежду, обувь, предметы первой необходимости, включая мебель и мелкую бытовую технику.

Также в Тюмени с 2015 года реализуется проект "Творить добро – просто!". Он привлекает неравнодушных тюменцев к оказанию адресной помощи нуждающимся семьям с детьми. Специалисты центра "Семья" создают лист потребностей, где фиксируются заявки семей. Желающие помочь согласовывают время посещения семьи для передачи благотворительной помощи, либо передают вещи в социальную службу "Лавка добра". Доставить крупногабаритные вещи помогают сотрудники службы.

В 2022 году в ходе реализации проекта помощь получили более 300 семей. К решению проблем семей с детьми привлекли свыше 180 неравнодушных тюменцев и индивидуальных предпринимателей, проведено семь социально-значимых акций.