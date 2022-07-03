Акция #БегайсРДШ стартовала в Тюменской области
Активным школьникам Тюменской области предлагают присоединиться к акции #БегайсРДШ. Мероприятие стартовало 1 июля и продлится до 15 июля.
Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении Российского движения школьников, за эти дни участникам необходимо преодолеть не менее 5 км.
"Для участия в акции необходимо скачать приложение adidas Running, зарегистрироваться в нем и присоединиться к сообществу "Бегай с РДШ". Выходя на пробежку, нужно выбрать в приложении режим "тренировка, бег". Если есть противопоказания к бегу, то можно включить "ходьбу". Далее программа зафиксирует ваши километры, а в турнирной таблице будут видны дистанции каждого участника", - пояснили организаторы.
Участникам необходимо опубликовать у себя на странице хотя бы один пост с фотографией пробежки с хештегами #БегайсРДШ, #РДШ72, #РДШ. Тройка лидеров турнирной таблицы получит призы.
Любовь Голышева