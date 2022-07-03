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Молодых тюменцев приглашают на Всероссийский фестиваль киберспорта

Общество, 15:07 03 июля 2022

«TyumenCyber Cup-2020» | Фото: «TyumenCyber Cup-2020»

Поучаствовать во Всероссийском фестивале образовательного киберспорта приглашают жителей Тюменской области в возрасте от 10 до 25 лет. Мероприятие уже стартовало и продлится до 20 ноября, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Ребята могут проявить себя в трех дисциплинах. Соревнования "Lague Of Legends" продлятся с 4 по 24 июля, состязание "Hearthstone" пройдет с 8 по 28 августа, а "Minecraft" - с 5 по 25 сентября. Соревнования по игровой дисциплине из результатов голосования участников продлятся с 3 по 30 октября.

Регистрация на фестиваль доступна весь период его проведения по ссылке. Количество участников в команде может меняться в зависимости от соревновательной дисциплины. Команды формируются участниками самостоятельно.

Фестиваль проводится с целью повышения интереса к киберспорту, раскрытия потенциала использования игр в образовательном процессе для взрослых и детей, популяризации образовательного киберспорта и интеграции цифровых приложений в образовательный процесс центров дополнительного образования.

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте научим.online.

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# киберспорт

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