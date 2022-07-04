Более тысячи звонков от юных тюменцев поступило на детский телефон доверия с начала 2022 года

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Более 1000 детей и подростков обратились за помощью психологов на детский телефон доверия Тюменской области с января по июнь 2022 года.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" оператор детского телефона доверия в Тюменской области, еще свыше 160 звонков специалисты приняли от родителей и законных представителей юных тюменцев.

"Большинство обращений детей и подростков традиционно касаются налаживания взаимоотношений с родителями, а также со сверстниками. Также ребят волнуют проблемы в учебе и профориентация, травля со стороны одноклассников. Более 50 обращений подростков были связаны с темой суицида. Зачастую дети не знают, как справиться с ситуацией, а благодаря вопросам психолога могут разобраться в причинах своего состояния и решить проблему", - рассказала специалист.

Среди вопросов, с которыми обращаются взрослые, лидируют проблемы детско-родительских отношений, беспокойства родителей по поводу травли их детей в школе и угрозы суицида.

Напомним, детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает ежедневно и круглосуточно. Квалифицированные психологи оказывают помощь бесплатно и анонимно.

Любовь Голышева