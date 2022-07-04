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Жители Тобольска выбирают лучшие проекты благоустройства нового сквера и бульвара

Общество, 13:21 04 июля 2022

Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Общественные обсуждения проектов двух новыхгородских пространств стартовали в Тобольске. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Максим Афанасьев.

Концепции сквера выпускников и бульвара Менделеева, по его словам, уже поддержало профессиональное сообщество. Для окончательного проекта идет сбор мнений тоболяков.

Стенд с фотографиями проектов установили в ТРЦ "Жемчужина Сибири", там же находится урна для сбора предложений. Голосование продлится до 9 июля.

Запланированы также встречи с коллективами школ и спортивных учреждений, бизнес-сообществом, ТОСами и жителями.

Максим Афанасьев добавил, что на очереди проект "Менделеев парк" - территорию в 11 га необходимо взвешенно спроектировать с привлечением архитекторов и применением лучших практик.

"Проект трудозатратный, но мы интенсивно работаем, чтобы большой городской парк как можно скорее появился в Тобольске. Предлагаю активно включиться в процесс", - отметил он.

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# благоустройство , скверы , Тобольск

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