Фильм Вуди Аллена покажут на террасе замка Green House

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Тюменцев приглашают на бесплатный показ фильма "Энни Холл" режиссера Вуди Аллена 7 июля. Как сообщает Visit Tyumen, гостей ждет также интересное обсуждение кино.

Просмотр пройдет на террасе замка Green House по адресу ул. Н. Федорова, 9 в 20 часов 30 минут. Подробности и бронь столиков по телефону: +7 (3452) 38-53-85.

Главный герой фильма работает комиком. С юмором и иронией он рассказывает о своей жизни и людях, которые его окружают.