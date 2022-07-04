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Для предпринимателей Тюменской области, чей бизнес пострадал от ЧС, запустили программу

Общество, 17:59 04 июля 2022

МТЦ "Космос" (архив) | Фото: МТЦ "Космос" (архив)

Программу для предпринимателей, чей бизнес пострадал от ЧС, запустили в Тюменской области.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, по программе "Восстановление" бизнесмены и самозанятые могут получить микрозаймы на льготных условиях под 7% годовых. Куратор проекта – Фонд микрофинансирования Инвестиционного агентства Тюменской области.

Мерой поддержки уже воспользовались предприниматели, которые лишились товара из-за пожара в ТЦ "Гагаринский" в Ишиме.

Индивидуальной предпринимательнице Людмиле Ляшковой одобрили заявку на 800 тыс. руб. 28 апреля в результате пожара в торговом центре у женщины сгорел весь товар. Возникла необходимость в привлечении дополнительных денег. По словам предпринимательницы, займ необходим для закупки товара, строительных материалов, оплату услуг доставки, выплату зарплаты, уплату налоговых и других платежей, приобретение оборудования, оплату арендных платежей.

Другая предпринимательница Лилия Якимченкова в Фонде микрофинансирования по программе "Восстановление" получила займ в размере одного млн руб. До пожара в "Гагаринском" она продавала сумки и изделия из кожи. Сегодня женщина арендовала новое торговое место в ТЦ "Кристалл" на рынке "Никольский" на ул. Луначарского. Предпринимательница решила расширить ассортимент товара, добавить постельные принадлежности. Заемные средства необходимы на приобретение необходимого.

С подробной информацией по программе можно ознакомиться на сайте.

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# займы , предпринимательство

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