Полтонны фруктов и овощей изъяли у уличных торговцев в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 500 кг фруктов и овощей изъято в точках несанкционированной торговли на улицах Тюмени, сообщает городская администрация.

С 20 июня по 4 июля в ходе 20 выездов составлено 56 протоколов за торговлю вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов.

Специалисты городского департамента потребительского рынка напоминают, что отсутствие у продавцов санитарных книжек и документации, гарантирующей качество товара, является потенциальной угрозой жизни и здоровью.