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Полтонны фруктов и овощей изъяли у уличных торговцев в Тюмени

Общество, 12:13 05 июля 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 500 кг фруктов и овощей изъято в точках несанкционированной торговли на улицах Тюмени, сообщает городская администрация.

С 20 июня по 4 июля в ходе 20 выездов составлено 56 протоколов за торговлю вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов.

Специалисты городского департамента потребительского рынка напоминают, что отсутствие у продавцов санитарных книжек и документации, гарантирующей качество товара, является потенциальной угрозой жизни и здоровью.

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# уличная торговля

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