Молодые тюменские политологи могут выиграть грант до 1,5 млн рублей

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Тюменцев приглашают принять участие в общественно-политическом форуме "Дигория". Форум пройдет в Московской области с 9 по 14 августа , сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики.

Регистрация на форум молодых политологов открыта до 11 июля. Участники вместе с экспертами попробуют создать образ будущего страны, а также выиграть грант до 1,5 млн рублей.

К участию приглашают дипломированных специалистов политических профессий, аспирантов, ученых и исследователей в возрасте до 35 лет включительно.

Конкурсный отбор пройдет в два этапа: нужно подать заявку на сайте АИС "Молодежь России", а затем пройти конкурсный отбор на сайте форума и выполнить задания по профильным направлениям.

Также участники могут принять участие в грантовом конкурсе и выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию своего проекта.