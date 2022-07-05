Из Тюменской области отправили 160 саженцев сибирской пихты в Казахстан
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Партию из 160 саженцев сибирской пихты отправили из Тюменской области в Казахстан. Перед отправкой проведено обследование растений, сообщили в областном управлении Россельхознадзора.
В результате лабораторных исследований специалисты подтвердили, что саженцы соответствуют международным фитосанитарным требованиям. На всю партию оформлены карантинные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции, уточнили в ведомстве.