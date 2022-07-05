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Из Тюменской области отправили 160 саженцев сибирской пихты в Казахстан

Общество, 13:19 05 июля 2022

www.ursn72.ru | Фото: www.ursn72.ru

Партию из 160 саженцев сибирской пихты отправили из Тюменской области в Казахстан. Перед отправкой проведено обследование растений, сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

В результате лабораторных исследований специалисты подтвердили, что саженцы соответствуют международным фитосанитарным требованиям. На всю партию оформлены карантинные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции, уточнили в ведомстве.

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# саженцы , управление Россельхознадзора

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