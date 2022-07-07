О сотрудничестве со странами Латинской Америки расскажут тюменским предпринимателям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-встречу на тему сотрудничества со странами Латинской Америки в современных условиях организует Центр поддержки экспорта Тюменской области 21 июля в 14 часов. О возможностях расширения торгово-экономических отношений со странами Латинской Америки расскажут российские эксперты.

Генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова осветит вопросы торгово-экономического и научно-образовательного сотрудничество России со странами Латинской Америки.

Общий обзор стран Латинской Америки и Карибского бассейна сделает директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.

Ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Николай Школяр расскажет о потенциале расширения торгово-экономических отношений России со странами Латинской Америки.

Аспирант Института Латинской Америки РАН, руководитель проекта компании ООО "РН-Эксплорейшн" Энри Хосе Мачука Наварро перечислит возможности участия российских компаний в нефтегазовых проектах в Латинской Америке.

Подключиться к конференции в Zoom можно будет по ссылке. Заинтересованных в участии в онлайн-встрече просят дать обратную связь по телефону +7 (922) 002-45-10.