Четверо тюменцев стали победителями конкурса “Студенческий стартап”
Четверо тюменцев стали победителями конкурса “Студенческий стартап”. Они получат по миллиону рублей на реализацию проектов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Двое тюменцев победили с проектами по направлению "Медицина и технологии здоровьесбережения". Студент ТюмГУ Иван Демин реализует инициативу “Cybervein”. Представитель Тюменского ГМУ Георгий Климов представил проект “Разработка программного обеспечения для автоматизированного вычисления функциональных и структурных показателей миокарда”.
В направлении "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии" отмечена работа студента Тюменского индустриального университета Дмитрия Писарева “Предприятия по производству устройства для создания металлического покрытия методом холодного напыления”.
Представитель ТюмГУ Николай Прошин победил с проектом “Агентство квестов “Локация” по направлению "Креативные индустрии".
Всего на конкурс поступило более 2 тыс. 300 заявок. Победителями стали 650 человек.
“От молодых людей сейчас во многом зависит достижение поставленных президентом целей – это обеспечение экономической безопасности и технологического суверенитета страны. Конкурс позволяет нам поддержать их бизнес-идеи, помочь вывести инновационные продукты на рынок и занять освободившиеся ниши”, – сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.