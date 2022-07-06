Четверо тюменцев стали победителями конкурса “Студенческий стартап”

| Фото: с сайта Минобрнауки России | Фото: с сайта Минобрнауки России

Четверо тюменцев стали победителями конкурса “Студенческий стартап”. Они получат по миллиону рублей на реализацию проектов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Двое тюменцев победили с проектами по направлению "Медицина и технологии здоровьесбережения". Студент ТюмГУ Иван Демин реализует инициативу “Cybervein”. Представитель Тюменского ГМУ Георгий Климов представил проект “Разработка программного обеспечения для автоматизированного вычисления функциональных и структурных показателей миокарда”.

В направлении "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии" отмечена работа студента Тюменского индустриального университета Дмитрия Писарева “Предприятия по производству устройства для создания металлического покрытия методом холодного напыления”.

Представитель ТюмГУ Николай Прошин победил с проектом “Агентство квестов “Локация” по направлению "Креативные индустрии".

Всего на конкурс поступило более 2 тыс. 300 заявок. Победителями стали 650 человек.

“От молодых людей сейчас во многом зависит достижение поставленных президентом целей – это обеспечение экономической безопасности и технологического суверенитета страны. Конкурс позволяет нам поддержать их бизнес-идеи, помочь вывести инновационные продукты на рынок и занять освободившиеся ниши”, – сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.