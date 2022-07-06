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Тюменке помогли добиться возможности видеться с детьми

Общество, 16:38 06 июля 2022

УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Судебный пристав в Тюмени убедил местного жителя найти компромисс с бывшей супругой и помог женщине добиться возможности встречаться с детьми, сообщает региональное УФССП.

Женщина, уйдя из семьи, вышла повторно замуж, у нее там уже родился третий ребенок. Мужчина своих детей после развода не отдал и суд удовлетворил его иск на полноправное право их воспитания. У бывших супругов сложились неприязненные отношения и женщине через суд пришлось отстаивать право на встречи с детьми от первого брака.

Но даже после возбуждения исполнительного производства мужчина не позволял детям видеться с матерью. Он был предупрежден об ответственности и дважды оплатил штрафы по 5 тыс. рублей.

В итоге приставу все же удалось помочь бывшим супругам найти компромисс, в настоящее время установлен график встреч матери со своими детьми.

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