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Фестиваль "Любование" пройдет в Тобольске

Общество, 09:30 07 июля 2022

vk.com/tiamz | Фото: vk.com/tiamz

Жителей Тюменской области ждут на фестивале "Любование" в Тобольском музее-заповеднике 8 июля.

В День памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских – покровителей брака, Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник проведет праздничную программу, интересную для взрослых и детей. Семьи смогут увидеть выступления творческих коллективов Тобольска, поучаствовать в уличных играх и мастер-классах.

Семейный фестиваль пройдет в ротонде Губернского музея по адресу: Тобольск, пл. С. Ремезова,10.

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# семейный выходной , Тобольский музей-заповедник

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