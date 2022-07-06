Фактчекинг-платформа "Лапша" зафиксировала полсотни фейковых новостей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

53 фейковые новости зафиксировал фактчекинг-проект "Лапша" в интернете за минувшую неделю. Недостоверные новости набрали около 340 млн просмотров в СМИ, соцсетях и на сайтах.

Чаще всего фейки были связаны со специальной военной операцией, также популярными темами были внутренняя политика и уровень благосостояния граждан.

Самым популярным на прошлой неделе оказался о слух о проблемах с признанием российских дипломов за рубежом — в Минобрнауки пояснили, что отказ от Болонского процесса не отразится на признании. Второй крупной недостоверной информацией в соцсетях стало видео со смерчем в Чувашской республике, которое, как оказалось, снято в США. Также популярной была история с уголовным делом, которое якобы возбудили на медицинский персонал из-за смерти Юрия Шатунова, что опровергли в главном следственном управлении СК по Московской области.

Самыми популярными каналами распространения стали социальные сети "Одноклассники" — 21,7% и "ВКонтакте" — 21,3%, а также мессенджер Telegram — 15,7%.

Сервис "Лапша" был запушен АНО "Диалог" в конце июня. Проект создан для разоблачения популярных фейков. Пользователи могут отправить в "Лапшу" подозрительную информацию, специалисты проекта совместно с фактчекерами проверят ее и дадут ответ.