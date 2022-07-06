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Репортаж канала "Тюменское время" о науке в пандемию среди номинантов международного телекинофорума

Общество, 19:23 06 июля 2022

Тюменское время | Фото: Тюменское время

В тройку лучших международного телекинофорума "Новая реальность" попала работа корреспондента "Тюменского времени" Татьяны Воротиловой. Сюжет "Новый поворот. Наука в пандемию" представлен в номинации "Лучший репортаж".

Репортаж посвящен инновациям в сфере науки, возникшим на фоне событий 2020 года, которые подтолкнули ученое сообщество к открытиям и новым прогрессивным идеям.

В 2022 году телекинофорум "Новая Реальность" пройдет в Туле с 19 по 22 июля, где в каждой номинации выберут победителя. Телекинофорум направлен на социально-просветительскую деятельность, создание атмосферы уважения к ценностям национальных традиций и культур.

Репортаж "Новый поворот. Наука в пандемию" доступен к просмотру на Youtube по ссылке.

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19:23 06.07.2022Репортаж канала "Тюменское время" о науке в пандемию среди номинантов международного телекинофорума