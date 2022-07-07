В Тюмени устранили аварию на водоводе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водоснабжение детского сада по адресу ул. Пермякова, 54б специалисты тюменского водоканала восстановили в 3 часа 40 минут 7 июля. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе "Росводоканал Тюмень".

Напомним, сообщение об изливе воды поступило в 13 часов 20 минут 6 июля. Прибывшая на место бригада обнаружила повреждение чугунного водовода диаметром 300 мм. Утечку устранили, перекрыв участок трубопровода.

После откачки затопленной территории водоснабжение было восстановлено на всех объектах кроме одного детского сада. В настоящее время сотрудники "Росводоканал Тюмень" приступают к восстановлению благоустройства.

Николай Ступников