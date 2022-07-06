Разлив воды на улице Пермякова произошел из-за повреждения на водоводе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы по устранению повреждения на водоводе в районе ул. Пермякова и ул. Логунова проводят специалисты "Росводоканал Тюмень" 6 июля.

"Для проведения аварийно-восстановительных работ потребовалось временно ограничить водоснабжение в семи жилых домах и двух детский садах. После откачки затопленной территории водоснабжение было восстановлено на всех объектах кроме детского сада по адресу Пермякова, 54б. Организован подвоз воды", — сообщает пресс-служба "Росводоканал Тюмень".

Сигнал об изливе воды поступил в экстренные службы 6 июля в 13 часов 20 минут. На место была оперативно направлена бригада, которая выявила повреждение чугунного водовода диаметром 300 мм. Утечку устранили путем перекрытия участка трубопровода.

Также в районе образовавшегося провала возникла угроза сползания автомобиля. С помощью эвакуатора транспорт перенесли на безопасное расстояние.