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Разлив воды на улице Пермякова произошел из-за повреждения на водоводе

Происшествия, 19:41 06 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы по устранению повреждения на водоводе в районе ул. Пермякова и ул. Логунова проводят специалисты "Росводоканал Тюмень" 6 июля.

"Для проведения аварийно-восстановительных работ потребовалось временно ограничить водоснабжение в семи жилых домах и двух детский садах. После откачки затопленной территории водоснабжение было восстановлено на всех объектах кроме детского сада по адресу Пермякова, 54б. Организован подвоз воды", — сообщает пресс-служба "Росводоканал Тюмень".

Сигнал об изливе воды поступил в экстренные службы 6 июля в 13 часов 20 минут. На место была оперативно направлена бригада, которая выявила повреждение чугунного водовода диаметром 300 мм. Утечку устранили путем перекрытия участка трубопровода.

Также в районе образовавшегося провала возникла угроза сползания автомобиля. С помощью эвакуатора транспорт перенесли на безопасное расстояние.

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