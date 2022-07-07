В Тюменской области семьям доступны 20 видов социальной поддержки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 мер социальной поддержки: восемь – федеральных и 15 – регионального уровня действуют в Тюменской области. Всего в регионе проживают более 250 тыс. семей с детьми, 100 тыс. из которых относятся к категории молодых, многодетных – 27 тыс., сообщает Тюменская областная дума.

"Защита семьи, материнства, отцовства, детства, повышение качества жизни семей с детьми, развитие института семьи и семейных ценностей – приоритетные направления государственной политики", - подчеркнула депутат Ольга Швецова.

Она напомнила, что в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи указом президента России Владимира Путина от 28 июня 2022 года установлен День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. По словам депутата, в Тюменской области проводится системная работа по поддержке семей с детьми, количество таких семей ежегодно увеличивается. За последние десять лет их стало больше на 55 %.

В регионе проживают 408 обладателей медали "Материнская слава" и 106 человек, награжденных медалью "Отцовская доблесть". Орденами "Родительская слава" награждены 8 многодетных семей, 13 семей получили медаль ордена "Родительская слава".