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Тобольск и Верхотурье заключили соглашение о сотрудничестве

Общество, 13:41 07 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соглашения о сотрудничестве Тобольска и Верхотурья, а также Общественной палаты Тобольска с патриотической организацией "Герои Урала" подписали делегации двух муниципалитетов.

"Предварительно обсудили план совместных мероприятий, возможную реализацию у нас в городе проекта "Год Героев" и издание книги стихов Героя РФ Владимира Шарпатова", — написал глава Тобольска Максим Афанасьев в своем telegram-канале.

Глава Верхотурья Алексей Лиханов посетил Тобольск с представителями сферы культуры и туризма.

Максим Афанасьев отметил, что в Верхотурье активно реализуют бизнес-проекты, связанные с народными промыслами, - сыроварением и изготовлением чая, развито казачество и музейное дело.

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# Максим Афанасьев , Тобольск , туризм

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