Тобольск и Верхотурье заключили соглашение о сотрудничестве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соглашения о сотрудничестве Тобольска и Верхотурья, а также Общественной палаты Тобольска с патриотической организацией "Герои Урала" подписали делегации двух муниципалитетов.

"Предварительно обсудили план совместных мероприятий, возможную реализацию у нас в городе проекта "Год Героев" и издание книги стихов Героя РФ Владимира Шарпатова", — написал глава Тобольска Максим Афанасьев в своем telegram-канале.

Глава Верхотурья Алексей Лиханов посетил Тобольск с представителями сферы культуры и туризма.

Максим Афанасьев отметил, что в Верхотурье активно реализуют бизнес-проекты, связанные с народными промыслами, - сыроварением и изготовлением чая, развито казачество и музейное дело.