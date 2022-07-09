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Жители двух деревень Тобольского района получат чистую воду в июле

Общество, 12:41 09 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Качественная вода поступит в деревни Башкова и Ломаева Тобольского района в середине июля, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципального района Леонид Митрюшкин.

Решить давнюю проблему жителей этих населенных пунктов позволила программа "Чистая вода". Финансирование на строительство инженерных коммуникаций поступило из федерального и областного бюджетов.

Подрядчики проложили около 4 км водосетей. Строительные работы завершили в конце 2021 года, затем готовили объект к вводу и заключали договоры на поставку воды с ресурсоснабжающей организацией.

"При поддержке губернатора Тюменской области в мае чистую получили жители поселка Прииртышский. На субсидию, выделенную из регионального бюджета, построили более двух километров водопровода", - напомнил Леонид Митрюшкин.

Он уточнил также, что в этом сезоне начнется восстановление требующих ремонта сетей в д. Соколовка.

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# водоснабжение , Тобольский район

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