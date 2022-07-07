Более восьми тысяч абитуриентов хотят поступить в опорный вуз

| Фото: t.me/abitur_tiu | Фото: t.me/abitur_tiu

8 тыс. 800 заявлений от абитуриентов на очное и заочное отделения поступило в Тюменский индустриальный университет с начала приемной кампании. Для желающих учиться очно создано 2,5 тыс. бюджетных мест, сообщили в отделе медиа и внешних коммуникаций вуза.

По словам руководителя приемной комиссии Василия Шитого, повышенный спрос наблюдается и на программы среднего профессионального образования. В Многопрофильном колледже ТИУ уже приняли 6,4 тыс. заявлений, из них почти 1,6 тыс. абитуриентов могут претендовать на бюджетные места. Для поступающих в магистратуру выделено 556 бюджетных мест, а принято - 122 заявления.

Абитуриентам стоит поторопиться - прием документов в вузе завершается во второй декаде июля. В магистратуру – 5 августа. На программы среднего профессионального образования – 15 августа.

Документы можно подать на 10 направлений через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги". Там же содержится информация и о 222 направлениях обучения, которые реализуются в ТИУ. Новинки этого года - жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (в том числе магистерская программа), дизайн, физические процессы горного или нефтегазового производства и другие.

Напомним, что дополнительные баллы абитуриенту 2022 года принесут: аттестат с отличием – 10 баллов, столько же статус победителя или призера чемпионатов мира и Европы, волонтерская деятельность - до четырех баллов, золотой, серебряный или бронзовый значок ГТО - два. А победители и призеры олимпиад зачисляются без конкурса, если на ЕГЭ по профильному предмету набрали 75 баллов и выше.

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-700-57-71 и в Telegram-канале "Абитуриент ТИУ".