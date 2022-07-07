Принцип организации дублирования сигналов о пожарах обсудили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дублирование сигналов о возникновении пожаров на объектах защиты в подразделения пожарной охраны позволит автоматизировать рутинные процессы, что, в свою очередь, минимизирует человеческий фактор и облегчит работу сотрудникам, отвечающим за пожарную безопасность.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Проект постановления правительства региона "Об утверждении порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны" обсудили на заседании Общественного совета при департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области 7 июля. На нем определили основные принципы вывода дублирующих сигналов по сработке противопожарных систем с объектов защиты в подразделения пожарной охраны.

"При выработке этих принципов важно было сохранить действующие автоматические системы пожарной безопасности, которые смонтированы на объектах, здоровую конкуренцию на рынке противопожарных услуг. Третья задача, которую мы перед собой ставили, внедрение новых цифровых решений, которые облегчат работу как сотрудникам, отвечающим за пожарную безопасность на объектах, так и сотрудникам, которые занимаются монтажом и обслуживанием противопожарной сигнализации и других устройств защиты. Основной плюс от внедрения этого порядка заключается в том, что большой объем ежедневных рутинных процессов можно переложить на цифровые алгоритмы, чтобы не стать заложниками чьей-то забывчивости, необязательности. Предполагается, что максимальное количество процессов будет переведено в автоматический режим", — поделился Андрей Михнович.

Централизованную систему хотят сделать в облачном решении. Как отметил Михнович, задача на сегодня заключается не только в принципах вывода сигнала, но и в построении системы "Безопасный город" — в будущем система мониторинга противопожарного оборудования должна войти в нее.

После первого заседания соберут предложения слушателей, проведут их анализ, подготовят решения. Представители органов власти, специализированных организаций, сотрудники МЧС будут собираться и обсуждать постановление проекта, в том числе технические аспекты.

Это третье заседание Общественного совета при департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. Как отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, совет служит хорошим инструментом доведения информации до общественности. "Публичное обсуждение с экспертами позволяет обоснованно комментировать те или иные решения и вопросы", — считает он.

Напомним, заместитель губернатора Владимир Чейметов с февраля 2022 года координирует и контролирует деятельность департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Инна Пахомова