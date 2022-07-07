Чемпион Антон Прохоров советует рассуждать о спецоперации с холодной головой

| Фото: параолимпийский комитет России | Фото: параолимпийский комитет России

В параллель специальной военной операции продолжается масштабная информационная война, поэтому принимать противоречивую информацию из Интернета нужно аккуратно и рассуждать с холодной головой, считает чемпион-параолимпиец Антон Прохоров.

"Многие люди могут запутаться в информации. Даже мои достаточно здравомыслящие знакомые с Украины поменяли мнение, потому что там идет яростная антироссийская пропаганда под диктовку Запада. И началось это не вчера, не 24 февраля, а много раньше", - подчеркнул он.

Как спортсмен Прохоров столкнулся с уничижением россиян вплотную в 2016 году, когда всю российскую сборную по надуманным причинам дисквалифицировали. Он отметил, что шесть лет прошло, никаких доказательств не всплыло, но извинений спортсменам никто не принес.

Легкоатлет полагает, что оттуда же растут ноги у Майдана 2014 года, не так просто по собственной инициативе вышел народ против легитимной власти. США и Европа лоббировали свои интересы. Киевская власть покрывала, более того, поддерживала неонацистов на государственном уровне. Все в совокупности и привело к сложившейся сегодня на Украине ситуации.

Он привел еще один пример из жизни, когда ему было исключительно неприятно: в начале февраля 2022 года в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу на матче за выход в финал между сборными России и Украины болельщики последних выкрикивали откровенно расистские, оскорбительные лозунги, а власть, вместо того, чтобы пресекать и отслеживать провокаторов, разжигающих межнациональную ненависть, предпочитала этого не замечать.

"Ведь в России смогли противодействовать движению скинхедов, убрали радикалов с улиц наших городов. Почему не сделали того же на Украине с неонацистами? Риторический вопрос", - резюмировал спортсмен.

Антон Прохоров считает, что раз верховный главнокомандующий начал спецоперацию, значит так было нужно, а россияне поддержали его еще тогда, когда выбрали президентом. Он уверен, что российская, вторая по силе армия мира, маленькими шагами одержит большую победу.

Инна Кондрашкина