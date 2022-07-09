Создать работы совместно с художниками могут тюменцы на арт-резиденции "Вход здесь"

| Фото: Настя Громик | Фото: Настя Громик

Летняя арт-резиденция "Вход здесь" открылась в Тюмени по адресу ул. Кирова, 18. Это гибрид открытой мастерской, галереи и коммуны, зайти и присоединиться к творческому процессу может даже случайный прохожий.

Для участия в арт-резиденции через open-call отобрали семь тюменских художников и команд. Они занимают помещение поочередно в течение месяца. Свои арт-объекты художники создают с участием горожан.

Проект "Была бы голова на плечах, а хлеб будет" уже реализовала Кристина Бабина — она выполнила панно из хлеба — профиль ее мужа, который выпекала вместе с тюменцами.

"Я сначала хотела взять для панно какое-нибудь историческое лицо, которое своим умом, своей головой добилось определенных высот, выдающихся результатов. Но когда я начала изучать биографии, мне всегда что-то не нравилось в этих людях. Пока я выбирала, мой муж шутил: "Так рисуй с меня!". И в итоге я решила: зачем брать великие личности, их и так все знают, надо брать обычных людей, которые рядом с нами ходят, они не менее интересные", — рассказала Кристина Бабина.

9 июля на перформанс "Тату-лотерея" горожан ждет художница Маша Михайленко.

С 10 по 13 июля резиденцию займет Ваня Октобит с проектом "Липкий день" и научит тюменцев делать авторские стикерпаки.

С 14 по 17 июля Асия Утяшева приглашает на роспись огромных полотен каллиграфией.

С 18 по 22 июля группа "Невредность" помогут окунуться в детство и создать уютное, максимально оберегающее пространство.

Алёна Козиол и Артём Долгих предложат тюменцам стать частью скульптурной композиции с 23 по 27 июля.

С 28 по 31 июля Роза Халитулина и Жаслан Тасымов ждут жителей Тюмени, чтобы нарисовать видение города для инсталляции "знакомые улицы".

"Наша арт-резиденция — это место, где объединяются интересы художников и горожан, которые хотят разбираться в искусстве. Помимо взаимодействия с резидентами для тюменцев будут и другие опции. Мы планируем записывать подкаст, проводить дискуссионные кружки, кинопоказы, музыкальные события, перформансы", — поделилась с ИА "Тюменская линия" автор проекта, владелица книжного магазина "Никто не спит" Дарья Новикова.

| Фото: Настя Громик | Фото: Настя Громик

Уточнить расписание мероприятий в арт-резиденции можно в телеграм-канале проекта "Вход здесь".

По окончании проекта организаторы планируют выпустить каталог и создать сайт, где можно будет посмотреть, что происходило в арт-резиденции. Проект реализуется при поддержке грантового конкурса "ЦЕХ".

Влада Нерадовская