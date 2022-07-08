Мигранта-нарушителя выдворят из России по решению Нижнетавдинского суда

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К принудительному выдворению из России приговорил Нижнетавдинский районный суд гражданина Республики Кыргызстан. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, иностранец нарушил правила режима пребывания в РФ.

Суд установил, что мужчина прибыл в РФ в январе 2020 года в порядке, не требующем получения визы. В суде иностранец рассказал, что по истечении срока временного пребывания не смог уехать из-за закрытия границ, а в настоящее время не может выехать по причине отсутствия средств.

Нарушитель оштрафован на 2 тыс. рублей и будет принудительно выдворен за пределы РФ. До выдворения он останется в центре временного содержания иностранных граждан.