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Для вручения дипломов выпускникам ТюмГУ перекроют две улицы

Общество, 17:16 08 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта в районе Центральной площади Тюмени будет прекращено 16 июля с 8 до 13 часов. Как сообщает городская администрация, ограничение вводится на время церемонии вручения дипломов выпускникам ТюмГУ.

Движение транспорта ограничат по ул. 8 Марта на участке от Республики до Володарского, а также по ул. Володарского на участке от Водопроводной до 8 Марта.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршруты и соблюдать ПДД. Схемы объезда: улицы Республики, Водопроводная и Орджоникидзе.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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# выпускники , ограничение движения , ТюмГУ

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