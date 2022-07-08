Для вручения дипломов выпускникам ТюмГУ перекроют две улицы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта в районе Центральной площади Тюмени будет прекращено 16 июля с 8 до 13 часов. Как сообщает городская администрация, ограничение вводится на время церемонии вручения дипломов выпускникам ТюмГУ.

Движение транспорта ограничат по ул. 8 Марта на участке от Республики до Володарского, а также по ул. Володарского на участке от Водопроводной до 8 Марта.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршруты и соблюдать ПДД. Схемы объезда: улицы Республики, Водопроводная и Орджоникидзе.