Лекцией, маркетом и вечеринкой с диджеем откроют проект "Морфология улиц" в Тюмени

| Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства» | Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства»

Маркет локальных создателей, лекция "Искусство и город. Все о паблик-арте", диджей-сеты от luchdobra ждут тюменцев на открытии паблик-арта "Морфология улиц", которое пройдет в баре "Гаражи" (ул. Володарского, 27/1) 10 июля с 17 до 23 часов, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

На маркете можно будет найти книги от магазина "Никто не спит", украшения из бисера, виниловые пластинки, переводные татуировки и стикеры от Лизы Crylover, украшения из бисера Okay love u bye, стикеры от Skill Skateshop. В 19 часов лекцию про уличное искусство проведет куратор "Морфологии улиц" в 2022 году, художник Ян Посадский.

Летом тюменцы смогут не только увидеть преображенные улицы города с работами участников "Морфологии улиц", но и посетить открытую образовательную программу.

"Мы запустим экскурсии по обновленному стрит-арт-маршруту и серию бесплатных лекций и воркшопов с экспертами из Санкт-Петербурга, Томска, Воронежа и Тюмени. Программа скоро появится на сайте проекта. Еще мы готовим масштабное закрытие "Морфологии улиц" в честь ее пятилетия с концертом популярного музыканта. Все желающие смогут попасть на него бесплатно, подробности мы скоро расскажем в соцсетях", — уточнила руководитель проекта паблик-арта "Морфология улиц" и мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

Проект паблик-арта "Морфология улиц" продлится до 31 июля. Авторы из Екатеринбурга, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока создадут на улицах Тюмени настенные рисунки и инсталляции.

"Морфология улиц" — проект, развивающий уличное искусство Тюмени. В программе: лаборатория и фестиваль паблик-арта, лаборатория локальных художников, кэмп для волонтеров, экскурсии и образовательные программы для горожан. За пять лет благодаря проекту на зданиях города появилось более ста работ, обновленный арт-квартал под открытым небом на ул. Северной, два маршрута для прогулок по стрит-арту Тюмени с онлайн-гидом. Тема "Морфологии улиц" в 2022 году — "Внутренний дом".

Вход свободный. Возрастное ограничение: 18+.