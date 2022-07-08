Движение транспорта ограничено на центральной улице Тюмени из-за ремонта теплосетей

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Ограничение движения по ул. Республики с 7 по 10 июля включительно вводится в связи с началом второго этапа работ на теплосети ул. Дзержинского в Тюмени, сообщает УСТЭК.

В компании рассказали, что по итогам первого этапа выполнен капремонт 334 метров сети в границах Дзержинского от Республики до Осипенко.

"Работы на тепловых сетях – важный этап реконструкции пешеходной улицы Дзержинского. Для сокращения сроков ремонт производится единовременно на четырех участках. Завершить строительно-монтажные работы планируется 29 июля", - отметили в УСТЭК.