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Движение транспорта ограничено на центральной улице Тюмени из-за ремонта теплосетей

Общество, 13:47 08 июля 2022

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Ограничение движения по ул. Республики с 7 по 10 июля включительно вводится в связи с началом второго этапа работ на теплосети ул. Дзержинского в Тюмени, сообщает УСТЭК.

В компании рассказали, что по итогам первого этапа выполнен капремонт 334 метров сети в границах Дзержинского от Республики до Осипенко.

"Работы на тепловых сетях – важный этап реконструкции пешеходной улицы Дзержинского. Для сокращения сроков ремонт производится единовременно на четырех участках. Завершить строительно-монтажные работы планируется 29 июля", - отметили в УСТЭК.

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# ограничение движения , ремонт тепломагистрали , УСТЭК

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