О трех опасных для урожая вредителях рассказали тюменские ученые

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Какие растения-паразиты смогут негативно повлиять на сельскохозяйственные посевы в Тюменской области, рассказала биолог, доцент Тюменского медуниверситета Мария Орлова. Это три сорняка — повилика европейская, горчак ползучий, золотистая картофельная нематода.

Повилика европейская, ядовитая для животных, наносит ущерб посадкам бобовых, картофеля, капусты, саженцам крыжовника, смородины и сирени. Бороться с сорняком с помощью гербицидов сложно, поскольку страдает растение рядом. О появлении паразита рекомендуют сообщать в Россельхознадзор.

Еще одно ядовитое растение — горчак ползучий — за один–два года способно превратить плодородную почву в непригодную для посевов. Растение-паразит непросто уничтожить из-за развитой корневой системы, борются с ним с помощью агротехнической или химической обработки.

Один из опаснейших вредителей — золотистая картофельная нематода, живущая на корнях растений семейства пасленовых. Паразит поражает картофель, томаты, перец: растение становится уязвимым к заболеваниям, листья желтеют, клубни остаются мелкими. Чтобы избавиться от вредителя, следует выкопать и больные, и здоровые кусты картофеля. Место, где росли пораженные растения, следует обильно засыпать мочевиной.