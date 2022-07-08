ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Тюменской области в 1,5 раза

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снижение ставок по государственным и банковским программам позволило ипотечному рынку показать существенный прирост продаж в июне. За последний месяц клиенты ВТБ в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) оформили более 270 жилищных кредитов на общую сумму около 1,1 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает результат мая. При этом до прошлогоднего уровня спрос на покупку жилья пока не восстановился.

По данным ВТБ, темпы прироста рынка в Тюменской области опережают общероссийские. В целом по России ВТБ выдал в июне более 14 тыс. жилищных кредитов на 76,6 млрд рублей, что превысило результат мая почти на 60%.

Наиболее существенный прирост продаж в июне наблюдался по стандартным программам банка, в рамках которых клиенты приобретают, в основном, вторичное жилье. Объем выдач в этом сегменте в целом по России по сравнению с маем вырос более, чем в три раза – до 25 млрд рублей. Продажи кредитов с господдержкой в ВТБ выросли почти на 30% и превысили 51 млрд рублей.

По итогам первого полугодия ВТБ провел каждую четвертую ипотечную сделку на рынке Тюменской области. Жители региона оформили в ВТБ порядка 2,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 7,6 млрд рублей. Две трети сделок были проведены по льготным госпрограммам.

В целом по стране объем выдач ВТБ за полугодие насчитывает 432 млрд рублей, кредиты оформили 96,5 тыс. заемщиков.

"В июне ипотечный рынок существенно вырос за счет улучшения условий по кредитам. Ставки вернулись к уровню начала года и снова позволяют заемщикам планировать сделки по купле-продаже недвижимости. Основная доля выдач приходится на ипотеку с господдержкой, при этом она снижается, что говорит о постепенном выравнивании рынка. Однако для многих клиентов ставки выше 10% являются сдерживающим фактором, так что говорить о полноценном восстановлении спроса еще рано. Мы видим, что продажи ипотеки в России на сегодняшний день отстают от прошлогодних результатов, хотя ситуация улучшается. Если по итогам пяти месяцев выдачи оставались на уровне 2019 года, то за полугодие мы превысили результат за половину 2020 года на 11%. Надеемся, что клиентская активность продолжит расти на фоне дальнейшей реализации отложенного спроса и возможного продолжения снижения ключевой ставки", – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Среди льготных программ наибольшей популярностью у заёмщиков банка пользовалась ипотека с господдержкой. По ней в первом полугодии проходила каждая вторая льготная сделка. Всего этой программой воспользовались более 26,6 тыс. клиентов ВТБ, оформив кредиты на 105 млрд рублей. За "семейной ипотекой" обратились около 24 тыс. человек, получив финансирование на покупку первичной недвижимости почти на 127 млрд рублей.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. Оформить жилищный кредит в рамках собственных программ банка можно от 10,5% годовых. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку заемщики могут на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

По ипотеке с господдержкой на новостройки заемщики могут получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках "семейной ипотеки" ВТБ предлагает от 5,7%. При этом клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в банке ипотеку всего под 3% годовых. IT-ипотека в ВТБ доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.