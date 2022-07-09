Тюменец стал призером конкурса "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представитель Тюменской области Андрей Стариков стал призером регионального чемпионата конкурса "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" в Башкортостане, сообщает АНО "Россия – страна возможностей". Тюменец занял пятое место. 15 лучших участников получили ценный приз — туристическую поездку в один из регионов России.

616 участников работали над решением задачи от Минцифры Республики Башкортостан: им необходимо было разработать решение для оптимизации работы коммунальных служб на базе технологий искусственного интеллекта.

Участники чемпионата создали и обучили ML-модель, которая поможет на основе выявления аномалий на фотоснимках формировать фокусированные проблемно-ориентированные выборки. Всего по итогам чемпионата было создано 933 решения.

"Работа коммунальных служб по уборке мусора с улиц должна быть прозрачной и контролируемой. Для этого как раз работали наши участники. Огромное количество материалов, которое собирается после фотоотчетов о фактах вывоза мусора, невозможно обработать человеку, а вот искусственному интеллекту это сделать под силу", - отметил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков..