Тюменцы восстановят "здоровье" пруда Плеханоский

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Мероприятие по восстановлению и сохранению водного объекта проходит на пруду Плехановский в Тюмени 9 июля. В водоем будут вносят ЭМ-колобки - шарики из глины, патоки, отрубей, ферментированных эффективными микроорганизмами.

Как сообщает администрация Тюмени, участие в восстановлении экосистемы водоема принимают члены общественной палаты Тюменской области, регионального отделения "Российского экологического общества", студенты и преподаватели Института наук о земле ТюмГУ, а также инициативные жители микрорайона "Плехановский".

Отметим, что данная биотехнология является эффективной, экономичной и безопасной для человека и окружающей среды.